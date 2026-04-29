Захарова раскрыла, с каким иностранным лидером встретится Лавров Захарова: Лавров встретится с главой МИД Индии во время визита в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Дели встретится с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, министры обсудят график предстоящих встреч на высшем уровне.

В рамках пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Нью-Дели для участия в СМИД БРИКС планируется также его полноформатный двусторонний визит, включая переговоры с министром иностранных дел Индии. Предполагается обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов на высшем, высоком, рабочем уровнях, — рассказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в страну с визитом. Беседа российского лидера и иранского министра прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Визит руководителя внешнеполитического ведомства Ирана был направлен на продвижение интересов страны в условиях исходящих извне угроз.