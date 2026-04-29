Аналитик объяснил, как работает агентный ИИ в финансовой сфере

Агентный ИИ сможет предоставить пользователям финансовую консультацию, рассказал argumenti.ru аналитик и специалист по количественной аналитике финансовых продуктов с практическим опытом проектирования агентных систем в банках России и США Владислав Луконин. Он отметил, что эта технология может получать и анализировать данные из множества источников.

Она получает данные из десятков каналов: рыночные котировки, регуляторную отчетность, новостной фон, транзакционную историю. Она принимает промежуточные решения, вызывает инструменты (например, API для проверки лимитов или исторической волатильности) и на выходе формирует вывод, который влияет на реальные действия. Например, инвестиционную рекомендацию, сигнал о возможном нарушении или даже автоматическое торговое решение, — рассказал Луконин.

Аналитик подчеркнул, что сейчас система только начинает свое развитие и подобным технологиям потребуется время перед внедрением в популярные системы. Он посоветовал обучать модели постепенно, а не начинать внедрение с полной автономии.

Ранее медиатехнолог Юлия Аблец заявила, что слепое доверие к искусственному интеллекту несет риски потери авторства и превращения контента в безликую массу. По ее словам, внешняя гладкость и уверенный тон сгенерированного текста создают опасную иллюзию качества, тогда как за ней часто не стоит никакой глубины.