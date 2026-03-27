Психолог ответила, как будут проходить консультации для беременных

Специалисты во время психологических консультаций помогут беременным развенчать мифы и проработать страхи, рассказала НСН психолог Евгения Огаркова. Она отметила, что такая инициатива может стать способом помощи, а не давления.

Я внимательно изучила методические рекомендации Минздрава, и там есть очень грамотная, на мой взгляд, формулировка: «Сколько детей вы хотели бы иметь, учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». Это ровно те слова, за которые зацепится психолог, чтобы понять, чем женщине можно помочь, развенчать какие-то мифы в ее голове или поработать со страхами, — рассказала Огаркова.

Психолог подчеркнула, что для этого этические рекомендации должны быть тщательно прописаны. По ее словам, в такой ситуации психология может стать помощью, о необходимости которой человек просто не подозревал.

Ранее сообщалось, что с 2026 года беременные и роженицы могут рассчитывать на дополнительное медицинское сопровождение. Речь идет о двух консультациях психолога во время беременности и патронаже после родов.