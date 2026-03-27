Психолог ответила, как будут проходить консультации для беременных

Психолог Огаркова: специалисты помогут беременным проработать страхи

Специалисты во время психологических консультаций помогут беременным развенчать мифы и проработать страхи, рассказала НСН психолог Евгения Огаркова. Она отметила, что такая инициатива может стать способом помощи, а не давления.

Я внимательно изучила методические рекомендации Минздрава, и там есть очень грамотная, на мой взгляд, формулировка: «Сколько детей вы хотели бы иметь, учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?». Это ровно те слова, за которые зацепится психолог, чтобы понять, чем женщине можно помочь, развенчать какие-то мифы в ее голове или поработать со страхами, — рассказала Огаркова.

Психолог подчеркнула, что для этого этические рекомендации должны быть тщательно прописаны. По ее словам, в такой ситуации психология может стать помощью, о необходимости которой человек просто не подозревал.

Ранее сообщалось, что с 2026 года беременные и роженицы могут рассчитывать на дополнительное медицинское сопровождение. Речь идет о двух консультациях психолога во время беременности и патронаже после родов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

