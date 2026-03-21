Минздрав ввел новые меры помощи для беременных и рожениц

С 2026 года беременные и роженицы могут рассчитывать на дополнительное медицинское сопровождение, сообщил ТАСС со ссылкой на ответ замминистра здравоохранения Евгении Котовой. Речь идет о двух консультациях психолога во время беременности и патронаже после родов.

Дополнительно к ранее действовавшему порядку включено проведение не менее двух раз за весь период наблюдения во время беременности консультации медицинским психологом (психологом), — уточнялось в письме.

Также ведомство выпустило указ о 14-дневном патронаже после выписки из роддома, если роженица не посетила женскую консультацию. Специалист должна будет осмотреть мать и ребенка, а также выдать направление к профильному врачу при необходимости.

