Захарова обвинила Турцию и Болгарию в ущербе Черному морю

Турция и Болгария своей причастностью к поддержке Украины со стороны НАТО способствуют нанесению экологического вреда Черному морю, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что обе страны являются членами Североатлантического альянса и коллективно разделяют ответственность за решения по вооружению Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

И Турция, и Болгария являются членами НАТО. Очевидно, коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами этого объединения по накачке [президента Украины Владимира] Зеленского и Банковой вооружениями. То есть получается, своими политическими актами <…> они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар, — сказала Захарова.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины стремятся спровоцировать масштабную экологическую катастрофу в акватории Черного моря. По его словам, из-за отсутствия других успехов на фронте Киев делает ставку на массовые удары беспилотников по гражданской и ресурсной инфраструктуре.

До этого директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что сотрудники пиротехнических служб за сутки отработали все заявки о падении обломков беспилотных летательных аппаратов после атаки ВСУ на город в ночь на 26 апреля. По его словам, всего было зафиксировано 75 мест, куда упали части дронов.