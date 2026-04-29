Захарова обвинила Турцию и Болгарию в ущербе Черному морю

Захарова: Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю

Фото: МИД РФ
Турция и Болгария своей причастностью к поддержке Украины со стороны НАТО способствуют нанесению экологического вреда Черному морю, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что обе страны являются членами Североатлантического альянса и коллективно разделяют ответственность за решения по вооружению Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

И Турция, и Болгария являются членами НАТО. Очевидно, коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами этого объединения по накачке [президента Украины Владимира] Зеленского и Банковой вооружениями. То есть получается, своими политическими актами <…> они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится удар, — сказала Захарова.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины стремятся спровоцировать масштабную экологическую катастрофу в акватории Черного моря. По его словам, из-за отсутствия других успехов на фронте Киев делает ставку на массовые удары беспилотников по гражданской и ресурсной инфраструктуре.

До этого директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что сотрудники пиротехнических служб за сутки отработали все заявки о падении обломков беспилотных летательных аппаратов после атаки ВСУ на город в ночь на 26 апреля. По его словам, всего было зафиксировано 75 мест, куда упали части дронов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Успенская рассказала, как чувствует себя из-за погоды в Москве
«Вредоносность»: Лихачев высказал опасения по поводу происходящего у ЗАЭС
Дмитриев назвал мощнейший актив России
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

