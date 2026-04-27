27 апреля 2026 в 13:57

Военный эксперт раскрыл вероятную зловещую цель ВСУ

Военэксперт Дандыкин: ВСУ хотят создать экологическую катастрофу в Черном море

Берег Черного моря Берег Черного моря Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины стремятся спровоцировать масштабную экологическую катастрофу в акватории Черного моря, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, из-за отсутствия других успехов на фронте Киев делает ставку на массовые удары беспилотников по гражданской и ресурсной инфраструктуре.

Единственное, что ВСУ сейчас могут делать [на фоне провалов на фронте], — это наносить массовые удары беспилотников [по территории России]. Причем в основном по мирным объектам или там, где есть резервы ресурсов — это нефтепродукты. По сути, они стремятся к экологической катастрофе в Черном море и не только, — сказал Дандыкин.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что конструкция с флагом Украины обрушилась в центре находящегося под контролем ВСУ Запорожья. По его словам, жители города восприняли произошедшее как символ того, что населенный пункт в будущем может перейти под контроль российской армии.

До этого директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что сотрудники пиротехнических служб за сутки отработали все заявки о падении обломков беспилотных летательных аппаратов после атаки ВСУ на город в ночь на 26 апреля. По его словам, всего было зафиксировано 75 мест, куда упали части дронов.

Европа
ВСУ
СВО
Черное море
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
