27 апреля 2026 в 12:37

Раскрыты новые детали последствий атаки дронов на Севастополь

Саперы зафиксировали и проверили 75 мест падения БПЛА в Севастополе за сутки

Сотрудники пиротехнических служб за сутки отработали все заявки о падении обломков беспилотных летательных аппаратов после массированной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на аппаратном совещании правительства. Всего было зафиксировано 75 мест падения обломков, передает ТАСС.

Зафиксировано на территории 75 падений обломков беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники пиротехнических служб МЧС, Росгвардии оперативно в течение суток все заявки отработали. Неотработанных заявок нет, — сообщил Краснокутский.

Директор департамента также добавил, что все пожары, возникшие в результате падения обломков, были потушены. Он сообщил, что в результате вражеского нападения произошло пять возгораний, два из которых находились на границах с лесом и сельскохозяйственными участками.

Ранее Краснокутский сообщил, что более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений были повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ. По его словам, в зданиях выбиты стекла, есть повреждения балконов и фасадных элементов.

ВСУ атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля. По словам губернатора Михаила Развожаева, противник пытался запугать местных жителей массированными ударами. Он также призвал горожан присоединяться к мобильным группам, участвующим в защите города от возможных атак беспилотников.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

