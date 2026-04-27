Конструкция с флагом Украины обрушилась в центре находящегося под контролем ВСУ Запорожья, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, жители города восприняли произошедшее как символ того, что населенный пункт в будущем может перейти под контроль российской армии.

Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города, в считанных метрах от схрона гауляйтера Зеленского, — заявил Рогов.

Он также отметил, что, по его утверждению, падение конструкции вызвало обеспокоенность у назначенной киевскими властями администрации. После инцидента площадь оперативно перекрыли, также власти ограничили съемку.

Ранее Рогов в беседе с NEWS.ru заявил, что диверсионные группы ВСУ пытаются выявить коридоры для пролета беспилотников и вертолетов в районе Запорожья. По его словам, таким образом украинская сторона рассчитывает организовать высадку десанта, чтобы сдержать продвижение российских войск.