Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:49

«Высадить десант»: Рогов раскрыл тактику диверсантов ВСУ в Запорожье

Рогов: диверсанты ВСУ ищут коридоры для пролета БПЛА и вертолетов в Запорожье

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Диверсионные группы ВСУ пытаются найти коридоры для пролета беспилотников и вертолетов в Запорожье, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, таким образом Украина планирует высадить десант, чтобы остановить продвижение российских войск.

Сейчас на западном участке Запорожского фронта, конкретно Степногорском, действует несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ, основная задача которых — поиск коридоров для пролета беспилотников и авиации, а именно вертолетов. Цель и задача у них простая — высадить десант, чтобы остановить наступление России на данном участке. Надо понимать, что фронт не сплошной, у ВС РФ там одиночные группы по два-пять человек. Семь — это уже редкость. Поэтому есть участки в сотни метров, где между ними может быть пустота. ВСУ старательно ищут эти коридоры, чтобы в них залетел вертолет, высадил десант, — пояснил Рогов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что саперные группы за месяц обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов в регионе. По его словам, большинство из них были спрятаны в лесополосах, труднодоступных местах, а также в разрушенных и заброшенных зданиях.

Регионы
Запорожье
ВСУ
ВС РФ
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.