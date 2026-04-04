Губернатор рассказал о взрывоопасных находках в Запорожской области

Саперные группы за месяц обезвредили свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Запорожской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, такие находки по большей части были замаскированы в лесополосах, труднопроходимых местах, разрушенных и неиспользуемых зданиях. Взрывоопасные предметы были ликвидированы, уточнил губернатор.

Специалисты инженерных подразделений за прошедший месяц обследовали около 200 квадратных километров территории, более 5 тыс. километров маршрутов и свыше 1600 объектов, при этом обнаружено и обезврежено более 2 тыс. взрывоопасных предметов, — сказано в сообщении.

Утром 4 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря, уточнили в ведомстве.