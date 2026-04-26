Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Никита Крюков
Сегодня, 26 апреля, состоялся 14-й выпуск шоу «Титаны. Битва сезонов». Какие испытания были подготовлены для участников в финале и суперфинале, кто победил?

Кто из участников дошел до финала шоу «Титаны. Битва сезонов»

Премьера шоу «Титаны. Битва сезонов» состоялась 25 января на телеканале ТНТ. Для участия в программе были отобраны 111 человек — по 37 из каждого предыдущего сезона. Атлеты борются за приз — 10 млн рублей.

В финал шоу по итогам предыдущих выпусков прошли 12 участников: Кирилл Бельский, Кирилл Колесников, Леонид Гатовский, Давит Чакветадзе, Роман Власов, Олег Виллард, Петр Карпов, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Евгений Генин и Никита Крюков.

Все девушки выбыли из проекта в 13-м выпуске на этапе испытания «Опорный прыжок», когда атлетам нужно было перепрыгнуть снаряд, высота которого постепенно увеличивалась — от 175 см до 245 см.

Что было в финале шоу «Титаны. Битва сезонов» 26 апреля

Финал шоу «Титаны. Битва сезонов» начался с возвращения двух участников в программу. В борьбу за главный приз к 12 финалистам присоединились Константин Степанов и Николай Коваленко. В эфире было объявлено, что эти атлеты в прошлом выпуске допустили незначительные ошибки, поэтому получили возможность вернуться в шоу.

Первым испытанием для участников стал «Титанический аэробайк». Перед участниками стояла задача преодолеть максимальное расстояние за три заезда — по семь, пять и три минуты.

Кирилл Бельский

В этом раунде атлеты столкнулись с трудностями: Кирилл Бельский неверно установил седло, у Петра Карпова обнулилось табло тренажера, а у Евгения Генина ухудшилось состояние здоровья — его мучили головные боли и тошнота, но он отказался от медицинской помощи.

По итогам этого раунда из проекта выбыли восемь участников: Виктор Михайлов, Кирилл Бельский, Леонид Гатовский, Евгений Генин, Николай Бобылев, Николай Коваленко, Давит Чакветадзе и Роман Власов.

Во втором раунде участникам предстояло пройти «Карусель Конана» — сделать как можно больше кругов с грузом, равным собственному весу.

По итогам этого испытания проект покинули Константин Степанов, Геннадий Мальковский, Кирилл Колесников и Петр Карпов.

Кто победил в шоу «Титаны. Битва сезонов» 26 апреля

В суперфинал вышли Олег Виллард и Никита Крюков.

Решающим испытанием оказался «Титанический футбол». Перед двумя оставшимися атлетами стояла задача вытолкать за пределы поля соперника мяч диаметром 3 метра и весом 50 кг. Задачу усложняла полукруглая форма поля. Игра шла до пяти побед.

По итогам финального выпуска 26 апреля, победителем шоу «Титаны. Битва сезонов» стал Олег Виллард. Он получил приз в размере 10 млн рублей.

Читайте также:

Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 4: испытания, кто прошел в финал

Неудачная пластика, обет безбрачия, шесть внуков: как живет Вера Сотникова

Сильная прохлада и ледяные дожди: погода в Москве в конце апреля

Мария Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой
В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины
Стрелку на ужине с участием Трампа предъявили три обвинения
Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха
В России резко подскочил спрос на ретроавтомобили
Ревнивица убила возлюбленного во время БДСМ-игры
Букингемский дворец оценил риски для Карла III после стрельбы в Вашингтоне
HR-эксперт перечислил, каких специалистов не хватает на рынке труда России
Россиян предупредили о новой схеме обмана под видом врачей
Глава Вологодской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Супруга Макрона пожаловалась на свою жизнь в Елисейском дворце
Корабли-нарушители попытались тайно «проскользнуть» через Ормузский пролив
Лидер КНДР высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в борьбе с фашизмом
Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
В Европе осудили новый пакет санкций против России, включающий компании КНР
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

