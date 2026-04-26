Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 4: испытания, кто прошел в финал

Сегодня, 26 апреля, на телеканале СТС вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети». Какие испытания подготовили для участников, кто прошел в финал?

Что было в первых трех выпусках шоу «Суперниндзя. Дети»

Третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети» стартовал на СТС 5 апреля. Для участия в проекте были отобраны 180 юных атлетов из России, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркмении. Ведущие шоу «Суперниндзя. Дети» — Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев.

В новом сезоне за главный приз в размере 6 млн рублей борются как победители прошлых сезонов шоу, так и новички. Деньги будет разделены между победителями в трех возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет. Кроме денежного вознаграждения они получат почетное звание суперниндзя.

Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3 Фото: Пресс-служба СТС

В каждом эфире юные участники проходят полосу препятствий на 86-метровой трассе в Минеральных Водах.

По итогам первого выпуска в финал прошли Семен К., Филипп М., Олег П. и Сергей М; по итогам второго — Максим В., Лев Т., Виктория У., Федор М.; по итогам третьего — Ева Ф., Михаил Б., Вероника В., Илья К.

Что было в 4-м выпуске шоу «Суперниндзя. Дети» 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, на СТС вышел четвертый выпуск шоу «Суперниндзя. Дети». В нем принимали участие атлеты из младшей и средней групп. От каждой выступили по 12 участников.

Атлетам в отборочном туре нужно было пробежать по колесам на «Светящейся тропе», после которой они оказывались около «Гигантской катушки», вращающейся по кругу. Ее нужно было крепко обхватить и скатиться на платформу.

Далее нужно выбрать: пройти «Трубоход» — препятствие на силу хвата — или испытание на баланс «Дрожащие камни». Следующий этап — «Скоростные шестеренки»: за восемь секунд атлетам необходимо пройти полосу препятствий и схватить светящееся кольцо.

Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3 Фото: Пресс-служба СТС

Затем они проходили испытание «Парящая стена»: пробежав по ней, спортсмены должны запрыгнуть на зиплайн и по пути на платформу забрать кольцо. Последнее испытание в отборочном туре — «Противоход» — наклонная беговая дорожка, которая движется в обратном направлении.

В борьбе за прохождение в финал участникам нужно было взобраться на отвесную стену, пройти «Небесный рукоход», затем раскачать раскладушку своим телом, вставить ее в замок, долететь до подвесного руля, спуститься по пожарному спуску, схватить канат и при его помощи спрыгнуть на берег. Победителем становится тот, кто первым возьмет кольцо.

Главное правило проекта — участник не должен падать. Даже малейшее соприкосновение с водой или напольными поверхностями ведет к дисквалификации, после чего спортсмен не сможет продолжить прохождение полосы.

После отборочного тура для участия в полуфинале были выбраны по четыре атлета, показавших лучший результат. Их распределили по парам по принципу «лучший против худшего».

По итогам четвертого выпуска 26 апреля в финал пр ошли Вадим С., Ярослав К. и Никита С.

В финал прошли три участника вместо четырех из-за того, что в младшей возрастной группе с трассы в полуфинале сорвались сразу три участника.

