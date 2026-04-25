Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 21:00

Дружба с Ходченковой, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Вилкова

Екатерина Вилкова Екатерина Вилкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Чем известна Вилкова

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Нижнем Новгороде. Окончив театральное училище в родном городе, она поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в лентах «Главный калибр», «Елки», «А зори здесь тихие…», «Одноклассницы», «Отель Элеон», «Шифр», «Мамы чемпионов», «Ряд 19», «Баренцево море», «А сейчас реклама», «Открытый брак», «Сны Алисы», «Амура», «Мой любимый чемпион» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за коллегу Илью Любимова. В браке родились дочь Павла и сын Петр.

Вилкова рассказывала, что они с Любимовым до свадьбы проверяли отношения воздержанием от интимной близости. Дело в том, что артист — верующий человек. В свободное время он служит пономарем в церкви и имеет богословское образование.

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», — вспоминала Вилкова в интервью Лауре Джугелии.

Любимов также рассказывал, что их брак основывается на взаимопонимании и совместном ведении всех дел. По его мнению, в отношениях надо в первую очередь думать о партнере.

«Секрет крепкой семьи состоит в концентрации не на себе, а на объекте своей любви. И главного у нас в отношениях нет — он меняется. Тот, кто принимает удачное креативное решение, и становится главным. Более того, бывает, что один что-то придумал, а другой сообразил, как это реализовать», — заявил он «Леди Mail».

Что Вилкова говорила о Ходченковой

Екатерина Вилкова дружит со Светланой Ходченковой. Они вместе снимались в картине «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова о Ходченковой.

При этом актрисы отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, поскольку из-за похожего типажа их неоднократно приглашали на одни и те же роли.

Чем сейчас занимается Вилкова

Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли ленты «Осторожно, люди!» и «Ритмы мечты» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Балтийское море» и «Адвокаты» с Вилковой.

Читайте также:

Похудение, ссора с Яковлевой, любовь к РФ: как живет актер Максим Аверин

Клюев, помощь СВО, смерть мужа: как живет актриса Анна Фроловцева

Калуга, работа с Зеленским, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич

Культура
актрисы
артистки
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава оппозиционной партии Польши призвал перестроить власть в стране
Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь
Подростки отбили мужчину от военкомов в Одессе
В Италии вступились за лишенного гражданства Британии из-за РФ полицейского
Скончался российский писатель-долгожитель
Раскольники захотели распродать реликвии собора в Славянске
Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по ДНР
В Мали произошла попытка военного переворота
ПВО успешно поохотилась на «стаю» украинских дронов над регионами России
Столичным водителям неожиданно посоветовали пересесть на метро
Экс-секретарь Зеленского рассказала о риске потери регионов
ВСУ отправили резерв националистов к селу Рудня Сумской области
Украинский дрон атаковал автомобиль с гражданскими
На Западе назвали НАТО мертвым как политический союз
Премьер Венгрии отказался от мандата
Российский город примет один из матчей сборной РФ по футболу
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием
Украинские садистки атаковали россиян, выплаты пенсионерам: что будет дальше
Пушилин рассказал, какую часть Донбасса контролируют ВСУ
Дальше
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.