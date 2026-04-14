Калуга, работа с Зеленским, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич

Актер Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, как относится к проведению спецоперации?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — рассказывал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Известность Радзюкевичу принесло скетч-шоу «6 кадров», где он работал с Федором Добронравовым, Галиной Даниловой, Сергеем Дороговым, Ириной Медведевой и Андреем Кайковым. Помимо этого, артист снимался в проектах «Байрон», «Глазами волка», «Чуки-Куки», «Последний человек Атлантиды», «Морси», «ВСЛУХ!» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

Также Радзюкевич известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой супругой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй раз он женился на коллеге Елене Юровских. В браке родился сын Георгий.

Сейчас Радзюкевич живет в браке с режиссером монтажа Марией Сергеенковой.

«В доме происходит вся работа, Мария — очень крутой режиссер монтажа, у нее четыре „Золотых орла“ за монтаж. Большую часть времени она работает дома, поэтому мы не можем от этого отходить. Я дома музыку сочиняю, она монтирует. Когда надо что-то вместе придумать, то у нас мозговой штурм случается», — рассказывал он.

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич и монтажер Мария Сергеенкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Радзюкевич победил алкогольную зависимость

Эдуард Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Справиться с пагубной привычкой ему помогло рождение сына.

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — поделился Радзюкевич.

Как Радзюкевич относится к спецоперации

Эдуард Радзюкевич поддерживает проведение спецоперации. По его мнению, все публичные люди должны раскрыть свою политическую позицию.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — считает он.

Актер также называл Украину «фашистским государством», которое, по его мнению, «не должно существовать». При этом он пояснил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — заявлял Радзюкевич.

Что Радзюкевич говорил о Зеленском

Эдуард Радзюкевич рассказывал о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что он в тот период разговаривал на русском языке. По его мнению, сейчас Зеленский стал «убийцей и фашистом».

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — считает он.

Актер Эдуард Радзюкевич дает интервью в киноцентре «Октябрь» на премьере фильма режиссера Антона Барщевского «Зайцев, жги! История шоумена» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Опасный холостяк», «Подарок», «Клуб одиноких сердец», «Прелести измены», «Плохие девчонки», «Еврейское счастье» и «Играем Зощенко».

В 2025 году артист также снялся в проектах «Паромщик» и «В титрах не значатся».

Недавно Радзюкевич заявил, что в последнее время выходит слишком много «недоброкачественной муры». По его мнению, в российском кинематографе важно снимать больше качественного кино.

«Снимать нужно больше честных картин и хорошо написанных, и снимать профессионально, качественно, потому что слишком много муры недоброкачественной у нас было. Сейчас, по крайней мере, я понимаю, что идет тенденция, и дай бог, чтобы люди снимали качественное кино и интересные истории. А то, что там человеческое должно быть на первом плане… Мне кажется, в любом хорошем кино должна быть человечинка», — высказался актер NEWS.ru.

13 апреля в рамках Международного кинофестиваля «Циолковский» Радзюкевич дал мастер-класс в Калуге.

