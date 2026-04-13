Приглашение в Госдуму, конфликт с Савичевой: как живет Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина обрела известность благодаря победе в шоу «Фабрика звезд — 2». Что известно о ее личной жизни и конфликте с Юлией Савичевой?

Чем известна Гагарина

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. После окончания девяти классов поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, а на втором курсе обучения, в 16 лет, прошла кастинг в телевизионный проект «Фабрика звезд — 2» и победила в нем.

По словам артистки, попасть на шоу ей удалось благодаря педагогу по вокалу из музыкального училища, которая была знакома с продюсером Максимом Фадеевым.

В 2015 году Гагарина представляла Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место с песней A Million Voices. За годы карьеры она выпустила десятки композиций, наиболее известные из которых «Кукушка», «Обезоружена», «Колыбельная», «Кому, зачем?», «Спектакль окончен» и другие.

Что известно о личной жизни Гагариной

Полина Гагарина первый раз вышла замуж в 2007 году за актера Петра Кислова. В браке родился сын Андрей. Спустя три года супруги развелись.

В 2014 году исполнительница узаконила отношения с фотографом Дмитрием Исхаковым. В 2017 году у пары родилась дочь Мия, в 2020 году они развелись. Расставание сопровождалось скандалом из-за того, что Исхаков требовал запрета на выезд их дочери за границу и обратился в суд с иском урегулировать порядок общения с детьми — общей дочерью и ее сыном от первого брака. Со временем бывшие супруги наладили взаимоотношения.

В 2025 году появились слухи о романе исполнительницы с танцором Станиславом Миковым. При этом Telegram-канал «Самые сливки» обратил внимание, что в марте, во время празднования дня рождения певицы, мать Гагариной пожелала дочери «надежного мужчину».

Полина Гагарина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Дочке в день ее 39-летия она пожелала надежного мужчину. Делаем вывод: значит, такого пока нет, несмотря на слухи о романах Гагариной то с танцором из ее коллектива, то с влиятельным миллиардером», — говорится в сообщении канала.

Что известно о конфликте Гагариной с Савичевой

Полина Гагарина и певица Юлия Савичева вместе принимали участие в проекте «Фабрика звезд». После победы в шоу Гагарина отказалась работать с Максимом Фадеевым, а Савичева заключила контракт с его лейблом и поехала на Евровидение. По данным Telegram-канала Super, с тех пор артистки «находятся в состоянии холодной войны».

В марте Савичева приняла участие в шоу «12 вопросов», в котором ответила на вопрос о том, почему не ладит с Гагариной.

«А что меня любить, я же талантливая! Еще и вечно поднимается, каждый раз. То пропадет, то опять поднимется — ты посмотри, а! Сколько можно? Это очень бесит! Я не контактирую с Полиной Гагариной, для меня это очень холодный человек. А я — наоборот, как вы видите, солнце такое, энергия и позитив. Поэтому, ну, это просто несочетаемые вещи», — сказала она.

Как Гагарина относится к СВО

Полина Гагарина после начала спецоперации неоднократно выступала с благотворительными концертами для участников боевых действий.

«Огромное спасибо, дорогие ребята, вам! За ваше мужество, за храбрость, за самоотверженность, за бесстрашие. Сказать вам о том, что мы благодарны, — ничего не сказать. Огромное вам вселенское спасибо», — заявила она со сцены во время одного из выступлений.

Полина Гагарина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Гагарина

Полина Гагарина продолжает творческую деятельность. В марте она представила новую песню «Твоими руками».

По данным Telegram-канала НТВ, Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых артисток российского шоу-бизнеса — ее выступление обойдется заказчику в 15 млн рублей. При этом исполнительница рассказывала, что зачастую ее шоу не приносят прибыли, так как почти все средства и ресурсы уходят на техническую реализацию проектов и поддержание здоровья.

«Мы тратим деньги, здоровье. Суставы. Нет, серьезно, связки, вылетают плечи, ноги, бедра. Мы их вставляем обратно и идем дальше выступать!» — заявила она.

В феврале артистка получила предложение баллотироваться в Госдуму. Сопредседатель партии «Зеленые» Александра Кудзагова сообщила, что партия будет рада выдвижению от нее известных личностей, продвигающих экологические идеи, на предстоящих выборах. В числе потенциальных кандидатов были названы Гагарина, певица Анна Семенович и телеведущая Елена Летучая.

«Певица Полина Гагарина и телеведущая Елена Летучая много раз говорили, что раздельный сбор вторсырья стал нормой жизни в их семьях», — отметила Кудзагова.

