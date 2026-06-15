В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка» Премия «Хлопушка» оценит детский и подростковый контент в кинематографе в РФ

В России появилась Национальная премия детского и подросткового контента «Хлопушка», рассказали NEWS.ru в оргкомитете. Церемония вручения станет первым шагом появления госструктуры, которая оценивает эффективность создания детского и семейного контента, сообщили организаторы.

Благодаря премии широкая аудитория узнает, кто создает контент для детей и подростков. Также проект даст возможность создать госструктуру, которая не только выделяет финансовые средства, но и оценивает, куда они пошли и как эффективно были потрачены, — подчеркнул автор и руководитель проекта, генеральный директор Национального агентства развития семейного контента Алексей Покровский.

Он добавил, что сотни сценаристов, режиссеров, композиторов, художников, продюсеров и digital-авторов ежедневно создают контент, который формирует картину мира у миллионов детей. Однако в России до сих пор не было единой структуры для признания их вклада в воспитание молодого поколения, считает эксперт. «Хлопушка», по его мнению, призвана закрыть этот пробел и сформировать новые ориентиры качества для всей индустрии.

В жюри вошли актер Игорь Петренко, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, режиссер и продюсер Денис Чернов и другие деятели культуры.

Подать заявку может каждый автор детского и подросткового контента, а также профессиональные киностудии в 12 номинациях. Прием осуществляется с 12 мая 2026 года до 30 июня 2026 года. Проект реализуется Национальным агентством развития семейного контента при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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