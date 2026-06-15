Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 17:47

В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»

Премия «Хлопушка» оценит детский и подростковый контент в кинематографе в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России появилась Национальная премия детского и подросткового контента «Хлопушка», рассказали NEWS.ru в оргкомитете. Церемония вручения станет первым шагом появления госструктуры, которая оценивает эффективность создания детского и семейного контента, сообщили организаторы.

Благодаря премии широкая аудитория узнает, кто создает контент для детей и подростков. Также проект даст возможность создать госструктуру, которая не только выделяет финансовые средства, но и оценивает, куда они пошли и как эффективно были потрачены, — подчеркнул автор и руководитель проекта, генеральный директор Национального агентства развития семейного контента Алексей Покровский.

Он добавил, что сотни сценаристов, режиссеров, композиторов, художников, продюсеров и digital-авторов ежедневно создают контент, который формирует картину мира у миллионов детей. Однако в России до сих пор не было единой структуры для признания их вклада в воспитание молодого поколения, считает эксперт. «Хлопушка», по его мнению, призвана закрыть этот пробел и сформировать новые ориентиры качества для всей индустрии.

В жюри вошли актер Игорь Петренко, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, режиссер и продюсер Денис Чернов и другие деятели культуры.

Подать заявку может каждый автор детского и подросткового контента, а также профессиональные киностудии в 12 номинациях. Прием осуществляется с 12 мая 2026 года до 30 июня 2026 года. Проект реализуется Национальным агентством развития семейного контента при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее актер Игорь Петренко поделился трогательным видео с семьей. На нем звезда сериала «Спящие» с супругой Кристиной Бродской и тремя дочками слушает сказку на виниловой пластинке.

Культура
детское кино
российское кино
артисты
режиссеры
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты ждут закрепления курса доллара в пределах 70–75 рублей
Трамп поделился впечатлениями о разговорах с Путиным и Зеленским
На Западе назвали сроки разминирования Ормуза
Пассажирка самолета перепутала туалет с выходом на высоте 11 тысяч метров
«Больше не в коме»: знаменитая британская певица пришла в себя
В ЕС объяснили, почему Франции выделят €15 млрд на оборону
На Западе назвали опасным маневром ужесточение виз для россиян
Мягкая сила текстиля: почему ткани определяют характер интерьера
Раскрыты имена подписантов меморандума США и Ирана
В НАТО признали уязвимое положение Запада
Экс-посол России в Таиланде и в Португалии Касаткин умер в возрасте 96 лет
Сельхозработники погибли на поле в российском регионе от удара дрона ВСУ
Россиянка исчезла во Вьетнаме во время прогулки с отцом
«В тренде Трампа»: экс-нардеп о целях визита Усика в Белый дом
В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки
«Чушь и выдумка»: мать выгораживает сына-педофила после жалоб внучки?
Мэр Тбилиси обвинил европейских бюрократов в высокомерии
Врача скорой помощи будут судить за смерть ребенка в детском саду
«Удар» по Киево-Печерской лавре 15 июня: что не так с версией Зеленского
Семь баскетболистов погибли в ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.