Известная певица получила предложение баллотироваться в Госдуму

Партия «Зеленые» будет рада, если на предстоящих выборах в Госдуму от нее выдвинутся известные люди, популяризирующие экологические ценности, заявила сопредседатель партии Александра Кудзагова. В числе потенциальных кандидатов партия назвала певиц Полину Гагарину, Анну Семенович и телеведущую Елену Летучую, передает РИА Новости.

Члены и сторонники партии будут только рады, если селебрити публично поддержат партию и выдвинутся от них на выборах в Госдуму. <...> Певица Полина Гагарина и телеведущая Елена Летучая много раз говорили, что раздельный сбор вторсырья стал нормой жизни в их семьях, — сказала Кудзагова.

Помимо них, партия пригласила к сотрудничеству актрису Илону Броневицкую, курирующую приют, и актера Леонида Ярмольника, основавшего фонд помощи животным. «Зеленые» также поблагодарили Яну Чурикову и Анну Семенович за помощь в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе.

