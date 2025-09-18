Маринованные зеленые помидоры как в Советском Союзе

Для настоящего советского вкуса возьмите килограмм мелких зеленых томатов «сливка». Проколите каждый плод зубочисткой у плодоножки. В стерильные банки уложите пряности: зонтик укропа, три зубчика чеснока, пять горошин душистого перца, необычный ингредиент — два сушеных соцветия гвоздики и главный секрет — молодой лист яблони для легкой терпкости. Залейте кипятком на 15 минут для прогрева. Слейте воду в кастрюлю, добавьте столовую ложку каменной соли, 2 столовые ложки сахарного песка и влейте 100 мл яблочного уксуса вместо столового — это даст мягкую кислоту. Доведите маринад до кипения и залейте банки доверху. Закатайте под железную крышку, переверните и укутайте в ватное одеяло на сутки.

