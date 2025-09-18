«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:21

Маринованные зеленые помидоры как в Советском Союзе

Маринованные зеленые помидоры как в Советском Союзе Маринованные зеленые помидоры как в Советском Союзе Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для настоящего советского вкуса возьмите килограмм мелких зеленых томатов «сливка». Проколите каждый плод зубочисткой у плодоножки. В стерильные банки уложите пряности: зонтик укропа, три зубчика чеснока, пять горошин душистого перца, необычный ингредиент — два сушеных соцветия гвоздики и главный секрет — молодой лист яблони для легкой терпкости. Залейте кипятком на 15 минут для прогрева. Слейте воду в кастрюлю, добавьте столовую ложку каменной соли, 2 столовые ложки сахарного песка и влейте 100 мл яблочного уксуса вместо столового — это даст мягкую кислоту. Доведите маринад до кипения и залейте банки доверху. Закатайте под железную крышку, переверните и укутайте в ватное одеяло на сутки.

Ранее мы писали о Секретах идеальной закваски: топ-7 рецептов квашеных помидоров на зиму

рецепты
помидоры
маринад
зеленые
СССР
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.