30 декабря 2025 в 15:20

Новогодний рецепт горячего: мандариновая пряная свинина с картофелем — все думали, что оно заказано в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это горячее идеально подходит для праздничного стола: мясо маринуется в пряном соусе, запекается с мандаринами и получается невероятно сочным и ароматным. Цитрусы дают легкую сладость и праздничную нотку, а картофель делает блюдо полноценным и сытным. Выглядит эффектно, готовится без лишней суеты и всегда собирает комплименты.

Ингредиенты: свинина (шея) — 1,5 кг (можно заменить на филе бедра индейки), мандарины — 3–4 шт., специи для мяса — 1 ч. л., горчица столовая — 1 ч. л., соевый соус — 50 мл, оливковое масло — 20 мл, свежий сок мандарина — 50 мл, аджика грузинская острая — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика. Для намазки: мед — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., картофель — 500 г, специи для картофеля — 1 ч. л., соль — по вкусу, оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление: все ингредиенты для маринада смешивают в миске, на куске мяса делают неглубокие надрезы и тщательно натирают его маринадом, после чего убирают в холодильник минимум на ночь, перед запеканием мясо достают и дают согреться до комнатной температуры, мандарины очищают от кожуры и белых пленок, нарезают дольками и вставляют их в надрезы, мясо накрывают пергаментом, смоченным в воде, затем фольгой и запекают в разогретой до 200°C духовке около 1,5–2,5 часа, затем фольгу снимают, смазывают поверхность смесью меда и соевого соуса и возвращают в духовку до образования румяной корочки, ориентируясь на особенности духовки, картофель нарезают ломтиками, смешивают со специями, солью и оливковым маслом и запекают отдельно при 200°C 30–35 минут до золотистости, подают мясо горячим с картофелем и свежей зеленью.

Проверено редакцией
