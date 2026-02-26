Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко

Капуста «Пелюстка» со свеклой — настоящая находка для тех, кто обожает хрустящие овощные деликатесы, набитые витаминами. Это легкая заготовка, которую легко сделать дома. Попробуйте наш обновленный вариант!

Понадобятся: кочан капусты — 1,5 кг, свекла — 400 г, морковка — 200 г, чеснок — 50 г, 10 горошин черного перчика, 2-3 лавровых листика, сахарный песок — 2,5 ст. л., соль — 2 ст. л., растительное масло — 1-3 ст. л., уксус 9% — 150 мл, вода — 1 л.

Овощи хорошенько промойте, очистите. Кочан покрошите на кубики стороной около 3 см, вырежьте кочерыжку. Свеколку и морковку тоже превратите в кубики, чесночные зубчики разрежьте слайсами. Замаринуйте основу: в емкости смешайте воду, соль, сахар, перец и лавр, доведите до кипения на среднем пламени, вмешайте уксус, прокипятите еще раз и полностью охладите. В чистые банки выкладывайте ингредиенты вперемешку слоями — капуста чередуется с кубиками свеклы и морковкой. Наполните прохладным рассолом, капните масло (по 1 ст. л. на банку). Прикройте крышками свободно и ферментируйте дома 3 суток. Затем закупорите плотно и спрячьте в холодное место. Готовая капуста станет ярким дополнением к любому блюду!

