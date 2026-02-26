Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:18

Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко

Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Капуста «Пелюстка» со свеклой — настоящая находка для тех, кто обожает хрустящие овощные деликатесы, набитые витаминами. Это легкая заготовка, которую легко сделать дома. Попробуйте наш обновленный вариант!

Понадобятся: кочан капусты — 1,5 кг, свекла — 400 г, морковка — 200 г, чеснок — 50 г, 10 горошин черного перчика, 2-3 лавровых листика, сахарный песок — 2,5 ст. л., соль — 2 ст. л., растительное масло — 1-3 ст. л., уксус 9% — 150 мл, вода — 1 л.

Овощи хорошенько промойте, очистите. Кочан покрошите на кубики стороной около 3 см, вырежьте кочерыжку. Свеколку и морковку тоже превратите в кубики, чесночные зубчики разрежьте слайсами. Замаринуйте основу: в емкости смешайте воду, соль, сахар, перец и лавр, доведите до кипения на среднем пламени, вмешайте уксус, прокипятите еще раз и полностью охладите. В чистые банки выкладывайте ингредиенты вперемешку слоями — капуста чередуется с кубиками свеклы и морковкой. Наполните прохладным рассолом, капните масло (по 1 ст. л. на банку). Прикройте крышками свободно и ферментируйте дома 3 суток. Затем закупорите плотно и спрячьте в холодное место. Готовая капуста станет ярким дополнением к любому блюду!

Ранее мы рассказали, как пожарить постные лепешки за 20 минут.

Читайте также
Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество
Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Его охота добавлять везде: маринованный лук с жареным маринадом — храните баночку в холодильнике для любого блюда
Общество
Его охота добавлять везде: маринованный лук с жареным маринадом — храните баночку в холодильнике для любого блюда
Покупная селедка надоела, то слишком соленая, то горькая: мариную сама по-голландски — неописуемая вкуснота к картошке
Общество
Покупная селедка надоела, то слишком соленая, то горькая: мариную сама по-голландски — неописуемая вкуснота к картошке
Капуста без мяса: насыщенный вкус за 30 минут для тех, кто постится
Семья и жизнь
Капуста без мяса: насыщенный вкус за 30 минут для тех, кто постится
ПП-ужин без скуки: сытно, дешево и неожиданно вкусно
Семья и жизнь
ПП-ужин без скуки: сытно, дешево и неожиданно вкусно
рецепты
капуста
маринад
овощи
свекла
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.