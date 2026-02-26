Его охота добавлять везде: маринованный лук с жареным маринадом — храните баночку в холодильнике для любого блюда

Стоит приготовить один раз — и баночка в холодильнике становится обязательной. Этот маринованный лук получается мягким, без горечи, ароматным и с лёгкой сладко-кислой ноткой. Подходит к мясу, рыбе, картофелю, в салаты и даже просто на тост — вкус мгновенно становится ярче.

А ещё он полезный: японки часто используют именно яблочный уксус в повседневном рационе, а нерафинированное масло ценится за содержание природных витаминов и насыщенный вкус. Получается не только аппетитно, но и с заботой о себе.

Ингредиенты: лук — 4–5 средних головок, чеснок — 2–3 зубчика, яблочный уксус — 2–3 ст. л., нерафинированное растительное масло — 30-40 мл., сахар — 2–3 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., чёрный перец — по вкусу, сухая петрушка и укроп — по вкусу, соль — по вкусу.

Лук нарезаю кольцами или полукольцами и перекладываю в глубокую миску, добавляю соль, сахар, сухую зелень, лавровый лист и перец. Вливаю яблочный уксус и тщательно перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились. Отдельно разогреваю нерафинированное масло и обжариваю в нём чеснок до золотистого цвета — он должен отдать аромат, но не подгореть. Следите чтобы масло не дымилось, а прогрелось и подзолотился чеснок. Ароматным маслом заливаю лук, быстро перемешиваю — именно этот шаг убирает лишнюю остроту и делает вкус особенно мягким и насыщенным. Перекладываю всё в банку и убираю в холодильник. Уже через 15–20 минут можно пробовать, а на следующий день он становится ещё вкуснее.

