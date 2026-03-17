17 марта 2026 в 04:23

Трачу всего 5 минут на эти волшебные гренки. Три ингредиента — и через мгновение у вас на столе ароматный хрустящий деликатес

Фото: D-NEWS.ru
Стоит только отправить противень в духовку, как кухню наполняет божественный аромат — томленое сливочное масло, пикантный чеснок и аппетитные нотки плавящегося сыра. Это тот самый запах домашнего уюта, от которого невозможно удержаться, чтобы не украсть один горячий кусочек прямо с противня.

Что понадобится

Хлеб (багет или белый хлеб для тостов) — 200–250 г, сыр твердый (например, гауда или чеддер) — 100 г, сливочное масло — 50 г, чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки или укропа — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Как я их готовлю

Хлеб нарезаю удобными ломтиками толщиной около 1,5 см. Если использую багет, режу его наискосок для большей площади. Духовку включаю на разогрев до 200 °C. Пока она греется, готовлю ароматную чесночно-масляную пропитку. Для этого сливочное масло растапливаю в сотейнике или микроволновке. Чеснок пропускаю через пресс или очень мелко рублю и добавляю в теплое масло. Туда же отправляю мелко нарезанную зелень, все тщательно перемешиваю. Этой душистой смесью с помощью кулинарной кисточки обильно смазываю каждый кусочек хлеба с обеих сторон.

Выкладываю ломтики на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую духовку примерно на 3-4 минуты, чтобы хлеб слегка подрумянился и подсох. В это время на крупной терке натираю сыр. Достаю противень, быстро посыпаю каждый тост щедрой горкой сырной стружки и возвращаю в духовку еще на 2-3 минуты, пока сыр не расплавится и не покроется легкой золотистой корочкой. Подаю гренки немедленно, пока они хрустящие и невероятно ароматные.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
