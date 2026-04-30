Аналитик оценил вероятность дефицита авиабилетов в Турцию для россиян летом

Россияне не столкнутся летом с дефицитом авиабилетов в Турцию на фоне сокращения рейсов авиакомпании Turkish Airlines, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, авиакомпании отменяют перелеты из-за падения спроса.

Насколько я знаю, в основном чартерными рейсами осуществляются массовые перевозки туристов. Поэтому я не думаю, что будет какая-то большая проблема с перелетами в Турцию у россиян. Почему авиакомпании отменяют рейсы? Когда спрос падает, они начинают закладывать в билеты стоимость топлива. Тогда билеты становятся слишком дорогие, и люди перестают их брать. Если будет спрос на них даже по высоким ценам, то эти рейсы останутся, — пояснил Юшков.

По его словам, проблема заключается именно в цене авиабилета, а не в невозможности добраться до до нужного направления. Аналитик не исключил, что россияне на фоне подорожания авиаперелетов могут рассмотреть альтернативные Турции варианты для поездок.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.