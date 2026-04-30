Аналитик оценил вероятность дефицита авиабилетов в Турцию для россиян летом

Россияне не столкнутся летом с дефицитом авиабилетов в Турцию на фоне сокращения рейсов авиакомпании Turkish Airlines, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, авиакомпании отменяют перелеты из-за падения спроса.

Насколько я знаю, в основном чартерными рейсами осуществляются массовые перевозки туристов. Поэтому я не думаю, что будет какая-то большая проблема с перелетами в Турцию у россиян. Почему авиакомпании отменяют рейсы? Когда спрос падает, они начинают закладывать в билеты стоимость топлива. Тогда билеты становятся слишком дорогие, и люди перестают их брать. Если будет спрос на них даже по высоким ценам, то эти рейсы останутся, — пояснил Юшков.

По его словам, проблема заключается именно в цене авиабилета, а не в невозможности добраться до до нужного направления. Аналитик не исключил, что россияне на фоне подорожания авиаперелетов могут рассмотреть альтернативные Турции варианты для поездок.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

