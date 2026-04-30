30 апреля 2026 в 13:17

На Кубани арестовали обвиняемого в расправе над 11-летней девочкой

Суд Краснодарского края арестовал обвиняемого в убийстве девочки на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Темрюкский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство следователей регионального управления СК РФ и взял под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней девочки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Там уточнили, что под стражу заключен 31-летний местный житель, которому предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Рассмотрев представленные материалы, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Срок меры — два месяца, до 29 июня 2026 года, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемым в убийстве школьницы является житель Темрюкского района Краснодарского края Александр М. Он оказался председателем районного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и работал с детьми. По информации источника, мужчина много путешествовал, увлекался аниме, компьютерными играми и оружием.

Мать подозреваемого сообщила, что не замечала странностей в поведении сына. По словам женщины, в последний раз она видела его 24 апреля. Он был в хорошем настроении и не вызывал подозрений, поделилась она.

