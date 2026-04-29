29 апреля 2026 в 15:36

Мать убившего школьницу анимешника рассказала о последней встрече с сыном

Мать подозреваемого в убийстве девочки на Кубани не замечала в сыне странностей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Краснодарском крае сообщила РЕН ТВ, что не замечала странностей в поведении сына. По словам женщины, в последний раз она видела его 24 апреля. Он был в хорошем настроении и ничем не вызывал подозрений, поделилась она.

Собеседница телеканала сообщила, что на следующий день мужчина уехал на работу. О произошедшем женщина узнала только тогда, когда к ней приехали следователи для изъятия автомобиля. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемым в убийстве школьницы является житель Темрюкского района Краснодарского края Александр М. Он оказался председателем районного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани» и работал с детьми. По информации источника, мужчина много путешествовал, увлекался аниме, компьютерными играми и оружием.

До этого стало известно, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки, подозреваемый задержан. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, преступление совершил 29-летний сожитель матери погибшего ребенка.

