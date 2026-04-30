Целых семь центров телемедицины открыли в одном регионе В Подмосковье открыли еще семь центров телемедицинских консультаций

В Московской области открыли еще семь центров телемедицинских консультаций на базе поликлиник, пишет 360.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Максима Забелина. Теперь в общей сложности сервисы доступны в Мытищах, Пушкино, Химках, Балашихе, Люберцах, Наро-Фоминске, Лобне, Реутове, Красногорске и Котельниках.

Мы продолжаем развивать телемедицинские сервисы в Подмосковье. С осени прошлого года начали открывать центры телемедицины в амбулаторных подразделениях медучреждений. Сначала их было три, а теперь запустили еще семь. Это позволит повысить доступность онлайн-консультаций для жителей региона, — отметил Забелин.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что свыше 17 тыс. медиков, работающих в госучреждениях региона, ежемесячно получают компенсацию аренды жилья. Один работник может рассчитывать на выплату до 30 тыс. рублей, а супружеская пара из двух медиков — до 45 тыс. рублей. Сумма зависит от удаленности городского округа.