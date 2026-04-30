Песков заявил о продолжении Россией борьбы с терроризмом в Мали

Россия будет продолжать в Мали борьбу с терроризмом и экстремизмом и находиться в этой африканской стране по запросу действующей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российское присутствие там обусловлено необходимостью, о которой заявляет малийское руководство, передает пресс-служба Кремля.

Россия продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другим негативными проявлениями <..> Россия там присутствует, собственно, в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что четыре крупных населенных пункта в Мали были одновременно атакованы в ходе попытки вооруженного государственного переворота. По данным ведомства, в число атакованных городов вошли столица республики Бамако, а также города Севаре, Гао и Кидаль.

До этого замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что после скоординированной атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны Африканского корпуса Минобороны России. По словам дипломата, 25 апреля террористические группы и туарегские сепаратисты нанесли удары по ВС Мали и подразделениям российского корпуса.