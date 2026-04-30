Песков раскрыл, как Киев отреагировал на возможное перемирие

Москва пока не слышала реакцию Украины на выраженную российской стороной готовность объявить перемирие ко Дню Победы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Возможность прекращения огня накануне, 29 апреля, обсуждали президенты США и России, передает РИА Новости.

Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышали, — сообщил он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не решил, когда начнется перемирие с Украиной ко Дню Победы. По его словам, глава государства объявит об этом сам.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу и выразил надежду на скорое урегулирование кризиса.

До этого российский лидер сообщил, что страна сейчас переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией.