30 апреля 2026 в 13:08

Песков раскрыл, как Киев отреагировал на возможное перемирие

Песков: Россия пока не слышала реакцию Киева по поводу перемирия

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Москва пока не слышала реакцию Украины на выраженную российской стороной готовность объявить перемирие ко Дню Победы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Возможность прекращения огня накануне, 29 апреля, обсуждали президенты США и России, передает РИА Новости.

Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышали, — сообщил он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не решил, когда начнется перемирие с Украиной ко Дню Победы. По его словам, глава государства объявит об этом сам.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, глава Белого дома поддержал инициативу и выразил надежду на скорое урегулирование кризиса.

До этого российский лидер сообщил, что страна сейчас переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
