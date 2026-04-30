В Кремле ответили на вопрос о перемирии с Украиной ко Дню Победы

В Кремле ответили на вопрос о перемирии с Украиной ко Дню Победы Песков: Путин пока не решил, когда начнется перемирие с Украиной ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин пока не решил, когда начнется перемирие с Украиной ко Дню Победы, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства объявит об этом сам, передает РИА Новости.

Ну, пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора направили президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему миру четкий сигнал. По словам западных журналистов, одним из свидетельств готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта стала инициатива о перемирии на 9 Мая, последовавшая за предыдущим пасхальным прекращением огня.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер в беседе с Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Путин вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.