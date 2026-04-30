Песков оценил обстановку в мире после разговора Путина и Трампа

Обстановка в мире сильно накалена, нельзя пресечь эти тенденции в один момент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал экспертное мнение о том, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оздоровили ситуацию с конфликтами. По его словам, глубина накопившихся глобальных противоречий не позволяет рассчитывать на мгновенное разрешение ситуации, передает пресс служба Кремля.

Концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент, — отметил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что новый телефонный разговор Путина с Трампом доказывает, что нынешняя администрация Соединенных Штатов действует прагматично. По словам политика, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.