30 апреля 2026 в 13:06

Песков оценил обстановку в мире после разговора Путина и Трампа

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обстановка в мире сильно накалена, нельзя пресечь эти тенденции в один момент, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал экспертное мнение о том, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа оздоровили ситуацию с конфликтами. По его словам, глубина накопившихся глобальных противоречий не позволяет рассчитывать на мгновенное разрешение ситуации, передает пресс служба Кремля.

Концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент,отметил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что новый телефонный разговор Путина с Трампом доказывает, что нынешняя администрация Соединенных Штатов действует прагматично. По словам политика, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.

