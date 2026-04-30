30 апреля 2026 в 13:31

Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть

Ученица московской школы пыталась ударить учителя ножом после просьбы пересесть

Школьница с ножом попыталась напасть на учителя в школе на севере Москвы, передает MK.RU. По данным издания, все произошло во время урока музыки в учебном заведении в районе Ховрино.

В материале сказано, что на пятом уроке одна из учениц нарушала дисциплину, и педагог решил пересадить ее. В ответ девочка достала нож и попыталась ударить учителя в спину. Педагог серьезно не пострадал: ранение оказалось поверхностным, помощь врачей ему не потребовалась. Школьницу задержали, с ней работает психолог.

Директор школы Ирина Курчаткина сообщила, что девочку госпитализировали вместе с матерью. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, она учится здесь с первого класса, ранее замечаний по поведению не было и на внутришкольном учете не состояла.

По факту нападения проводится проверка, дело на контроле у правоохранительных органов. Охрана на входе в школу усилена.

Ранее в Сургуте впервые установили автора вирусного ролика в TikTok с оскорблениями в адрес учителей и привлекли к ответственности его родителей. Как выяснилось, видео смонтировал и разместил его в соцсетях школьник. Поскольку подросток не достиг 14 лет, наказание понесли родители: им назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а самого ребенка поставили на учет в ПДН.

