22 апреля 2026 в 17:02

Российские учителя начали искать анонимных хейтеров в соцсетях

Родителей школьника из Сургута оштрафовали за оскорбительный ролик в TikTok

В Сургуте впервые установили автора вирусного ролика в TikTok с оскорблениями в адрес учителей и привлекли к ответственности его родителей, пишет Telegram-канал Mash. Как выяснилось, видео смонтировал и разместил его в соцсетях школьник. Поскольку подросток не достиг 14 лет, наказание понесли родители: им назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а самого ребенка поставили на учет в ПДН.

Подобные видео стали трендом: фото одних учителей сопровождают нейтральной музыкой, а других педагогов — оскорбительными фразами и насмешками. По данным канала, учителя пытаются самостоятельно искать авторов таких публикаций, в том числе через комментарии и переписку в соцсетях. Некоторые школьники уже начали удалять ролики и публиковать извинения, объясняя свои действия желанием следовать тренду.

Педагоги также обращаются в правоохранительные органы и подают иски о защите чести и достоинства. Однако установить личности авторов непросто: они используют анонимные аккаунты и быстро удаляют контент.

Ранее мать отшлепала подростков, прикуривших от Вечного огня в Полевском Свердловской области. При опросе в присутствии матери они утверждали, что не понимали противоправности своих действий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

