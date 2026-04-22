Российские учителя начали искать анонимных хейтеров в соцсетях Родителей школьника из Сургута оштрафовали за оскорбительный ролик в TikTok

В Сургуте впервые установили автора вирусного ролика в TikTok с оскорблениями в адрес учителей и привлекли к ответственности его родителей, пишет Telegram-канал Mash. Как выяснилось, видео смонтировал и разместил его в соцсетях школьник. Поскольку подросток не достиг 14 лет, наказание понесли родители: им назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, а самого ребенка поставили на учет в ПДН.

Подобные видео стали трендом: фото одних учителей сопровождают нейтральной музыкой, а других педагогов — оскорбительными фразами и насмешками. По данным канала, учителя пытаются самостоятельно искать авторов таких публикаций, в том числе через комментарии и переписку в соцсетях. Некоторые школьники уже начали удалять ролики и публиковать извинения, объясняя свои действия желанием следовать тренду.

Педагоги также обращаются в правоохранительные органы и подают иски о защите чести и достоинства. Однако установить личности авторов непросто: они используют анонимные аккаунты и быстро удаляют контент.

