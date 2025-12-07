Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков «Коммерсант»: в России 97,5 тыс. подростков состоят на учете в ПДН

На 1 июля 2025 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД состояло 97,5 тыс. подростков, передает «Коммерсант». В Санкт-Петербурге зарегистрировано наибольшее количество несовершеннолетних, поставленных на учет, — 3566 человек.

В течение последних пяти лет наибольшее количество подростков, состоящих на учете, было зафиксировано в 2022 году — тогда на учете находилось 105,7 тыс. человек. Наименьший показатель был отмечен в 2021 году, когда в ПДН числилось 19,9 тыс. несовершеннолетних.

Причины для постановки на учет в подразделение по делам несовершеннолетних включают употребление алкоголя и наркотических веществ. Также к ним относят совершение административного правонарушения или преступления, когда возраст нарушителя не позволяет привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее клинический психолог Алена Мирошниченко отметила, что подростки — уязвимая категория относительно пагубных привычек. Несовершеннолетние могут начать употреблять алкоголь или наркотики из-за отсутствия эмоционального контакта и принятия в семье. Родители, по ее словам, не всегда замечают изменения в поведении детей.