День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:45

Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики

Психолог Мирошниченко: к употреблению веществ склонны дети холодных родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подростки — это самая уязвимая возрастная категория относительно пагубных привычек, заявила в беседе с NEWS.ru клинический психолог, специалист по работе с зависимостями Алена Мирошниченко. Она пояснила, что несовершеннолетние могут попасть в маргинальные компании и начать употреблять алкоголь или наркотики, если не находят принятия и эмоционального контакта дома. Это происходит, когда родители не проводят время с детьми, не интересуются ничем, кроме оценок.

Самое важное — это происходит не потому, что дети умеют круто маскироваться и скрываться от родителей. Дело в том, что родители не замечают, что происходит с их ребенком. Они думают: «Мы работаем, и этого достаточно, ты живи как хочешь». Внимательный родитель сразу заметит, что с ребенком что-то не так, — отметила Мирошниченко.

По словам психолога, меньше всех рискуют столкнуться с химической зависимостью у детей семьи, где царят теплые отношения, но без гиперопеки. У них, например, есть традиция ежедневно ужинать вместе и обсуждать за столом события уходящего дня.

Ранее основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где, по предварительной информации, выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними, объявили в федеральный розыск. При этом конкретная статья УК, по которой возбуждено дело, не уточняется.

До этого адвокат Вадим Багатурия в комментарии для NEWS.ru указывал, что владелице нелегального центра может грозить до 20 лет лишения свободы. Он указал, что такой срок может сложиться из-за совокупности инкриминируемых преступлений.

наркоманы
реабилитационные центры
издевательства
истязания
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире
Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой медиком
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.