Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики

Подростки — это самая уязвимая возрастная категория относительно пагубных привычек, заявила в беседе с NEWS.ru клинический психолог, специалист по работе с зависимостями Алена Мирошниченко. Она пояснила, что несовершеннолетние могут попасть в маргинальные компании и начать употреблять алкоголь или наркотики, если не находят принятия и эмоционального контакта дома. Это происходит, когда родители не проводят время с детьми, не интересуются ничем, кроме оценок.

Самое важное — это происходит не потому, что дети умеют круто маскироваться и скрываться от родителей. Дело в том, что родители не замечают, что происходит с их ребенком. Они думают: «Мы работаем, и этого достаточно, ты живи как хочешь». Внимательный родитель сразу заметит, что с ребенком что-то не так, — отметила Мирошниченко.

По словам психолога, меньше всех рискуют столкнуться с химической зависимостью у детей семьи, где царят теплые отношения, но без гиперопеки. У них, например, есть традиция ежедневно ужинать вместе и обсуждать за столом события уходящего дня.

Ранее основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где, по предварительной информации, выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними, объявили в федеральный розыск. При этом конкретная статья УК, по которой возбуждено дело, не уточняется.

До этого адвокат Вадим Багатурия в комментарии для NEWS.ru указывал, что владелице нелегального центра может грозить до 20 лет лишения свободы. Он указал, что такой срок может сложиться из-за совокупности инкриминируемых преступлений.