СК просит арестовать основателя элитного рехаба-«концлагеря»

Следственный комитет ходатайствует об аресте основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, сообщили ТАСС в пресс-службе Видновского городского суда Московской области. Он является фигурантом уголовного дела о незаконном удерживании постояльцев. Ему также предъявили новое обвинение — в похищении человека из его квартиры.

В Видновский городской суд Московской области поступили материалы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении волонтеров рехаба и генерального директора центра блогера Максима Антонова, — сказали в пресс-службе.

Ранее в Главном управлении Росгвардии по Московской области сообщили NEWS.ru, что бойцы спецназа из отряда ОМОНа «Русич» помогли полиции провести масштабную проверку деятельности частного реабилитационного центра. Мероприятия прошли в Егорьевске, где сотрудники учреждения незаконно удерживали постояльцев.

До этого знакомый Антонова, которого задержали по обвинениям в незаконном лишении свободы, заявил, что тот на самом деле является хорошим человеком. Приятель пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы центра. Собеседник надеется, что скоро все встанет на свои места.