Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали

Основатель элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максим Антонов, которого задержали по обвинениям в незаконном лишении свободы, на самом деле является хорошим человеком, сказал NEWS.ru его знакомый, который пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы его же реабилитационного центра. Он выразил надежду, что скоро все встанет на свои места.

Мы с Максимом знакомы долгое время, и [я] уверен, что все встанет на свои места. Он хороший человек. Поверьте, слушать людей, кто находится в трезвости всего несколько дней, не стоит, — заявил знакомый Антонова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан блогер и основатель рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов. По предварительным данным, 30 ноября один из постояльцев центра сообщил родственникам, что сотрудники центра избивают и морят голодом пациентов. Полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет.

Основатель рехаба сам боролся с наркозависимостью и неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков. В своем блоге он подробно делился историей своих проблем и опытом лечения.