В Генпрокуратуру направили обращение с просьбой проверить частные рехабы Адвокат Карабанов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить частные рехабы

Необходимо проверить работу частных реабилитационных центров и проанализировать, в каких условиях проходит лечение людей от наркозависимости, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Он отметил, что направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру. По его мнению, работа таких учреждений должна быть выстроена по образцу государственных клиник.

В России есть государственные реабилитационные клиники, которые жестко контролирует государство. Деятельность частных рехабов нужно выстраивать именно по их образцу. Как адвокат и правозащитник, я направил обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы там обратили внимание на проблему, в каких условиях люди лечатся от наркозависимости, — заключил Карабанов.

По его словам, все реабилитационные центры находятся в серой зоне и действуют лишь на основании внутреннего устава. По его словам, порой людей помещают туда насильно и содержат «в условиях, близких к тюремным».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после сообщений о жестоком обращении с пациентами задержан блогер и основатель элитного рехаба «Антонов PRO» Максим Антонов. Полиция выявила факт незаконного удержания 30 человек от 19 до 75 лет. Помимо избиений, их регулярно морили голодом.