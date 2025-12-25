Диетолог ответила, можно ли есть вечером Диетолог Залетова: запрет на еду после шести часов вечера устарел

Запрет на еду после шести часов вечера устарел, рассказала KP.RU Татьяна Залетова, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии. Она отметила, что такое правило подходит только для людей с определенным режимом.

Если коротко, это правило не универсально и немного устарело. Для кого оно может работать? Скорее, для людей с классическим режимом «жаворонка», которые ложатся спать около 22:00, — рассказала Залетова.

Диетолог подчеркнула, что длительный голод в вечернее время может ухудшить сон и спровоцировать колебания сахара на следующий день. По ее словам, лучше не отказываться от ужина даже в позднее время, однако прием пищи должен быть сбалансированным.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.