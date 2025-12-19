Диетолог опровергла миф о вреде углеводов Диетолог Ефимова: углеводы приводят к набору веса только при переизбытке калорий

Углеводы могут привести к набору веса только при переизбытке общего количества калорий, рассказала aif.ru врач-диетолог, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова. Она отметила, что количество нутриентов влияет на то, как организм сохраняет энергию.

Углеводы сами по себе не вредны, но быстроусвояемые углеводы могут быстрее поднимать уровень сахара в крови. Если добавить к ним белок, клетчатку и полезные жиры, скорость всасывания снижается и уровень энергии остается стабильнее, — рассказала Ефимова.

Диетолог подчеркнула, что полезнее употреблять сложные углеводы, которые позволяют продлить чувство сытости. Она отнесла к таким продуктам цельнозерновые крупы, бурый рис, бобовые, овощи и цельнозерновой хлеб.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что фруктоза сама по себе не опасна и не вызывает воспалительные процессы в организме, если ею не злоупотреблять. Так он отреагировал на недавнее исследование о том, что этот продукт может усилить воспаления.