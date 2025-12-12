Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 12:09

Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы

Терапевт Кузьменко: фруктоза сама по себе не вызывает воспаления в организме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фруктоза сама по себе не опасна и не вызывает воспалительные процессы в организме, если ею не злоупотреблять, заявил «Радио 1» терапевт Филипп Кузьменко. Так он отреагировал на недавнее исследование о том, что этот продукт может усилить воспаления. Врач призвал не воспринимать эту информацию всерьез.

Как понимать, что фруктоза вызывает воспаление? Это ведь не чужеродное для организма вещество. Мы ее принимаем постоянно, потому что она находится в обычном сахаре и фруктах. Не поддавайтесь провокациям, все в порядке, ничего страшного не произошло, — высказался Кузьменко.

Он напомнил, что вред любого продукта зависит от употребляемой дозы и особенностей здоровья человека. Врач добавил, что люди, которые переходят на фруктозу в надежде заменить сахар, заблуждаются. Дело в том, что это тот же простой углевод, только с другой химической формулой.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что трегалоза, архат и топинамбур станут полезными заменителями сахара. При этом перед их употреблением лучше ознакомиться с противопоказаниями.

здоровье
продукты
рацион
терапевты
