Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего Роскачество назвало мед и оливковое масло лидерами по уровню фальсификации

На сегодняшний день в России мед и оливковое масло остаются самыми проблемными продуктами по уровню фальсификации, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, которые приводит ТАСС, лидерами рейтинга также являются сыр в пицце и БАДы.

Исследование добавок с Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15% до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству, — отметил Протасов.

Он уточнил, что незаявленные растительные жиры были выявлены в 45% образцов сыра в пицце, проверенных Роскачеством. Что касается оливкового масла, фальсификации были найдены в 47% образцов. По словам Протасова, в основном это примеси более дешевых масел.

Ранее Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило в красной икре бактерии кишечной палочки. Нарушение выявлено в продукции пяти известных торговых марок. Производители уже приступили к проведению внутренних расследований.