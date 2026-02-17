Россиян предупредили о росте цен на мед Михеев: в 2026 году цены на российский мед вырастут на треть

В 2026 году стоимость российского меда вырастет на треть, рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в беседе с НСН. По словам специалиста, на рынке наблюдается нехватка меда из-за его низкой рентабельности для продавцов.

Цены на мед зависят от региона. Российский мед подорожает, но не слишком. Думаю, где-то на 30% по сравнению с прошлым годом, на те же 30%, на которые он подорожал за последний год. Расходы на энергию, рост НДС в конечном итоге ложатся на потребителя, — прокомментировал Михеев.

Эксперт также поделился, что из-за дефицита товара торговые точки могут начать продавать покупателям мед из Канады и Бразилии, который не отличается высоким качеством. Но пока неизвестно, станет ли он доступнее по цене или, наоборот, дороже.

Ранее сообщалось, что стоимость килограмма свежих огурцов в России значительно выросла с конца декабря 2025 года — средняя цена достигла 317 рублей, что является максимальным показателем с 2020 года. Сильнее всего подорожание затронуло северные регионы: на Чукотке огурцы стоят 1037 рублей, в Магаданской области — 856 рублей, на Камчатке — 617 рублей. При этом в Адыгее и Дагестане огурцы стоят дешевле всего.