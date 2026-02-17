Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:12

Россиян предупредили о росте цен на мед

Михеев: в 2026 году цены на российский мед вырастут на треть

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году стоимость российского меда вырастет на треть, рассказал председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в беседе с НСН. По словам специалиста, на рынке наблюдается нехватка меда из-за его низкой рентабельности для продавцов.

Цены на мед зависят от региона. Российский мед подорожает, но не слишком. Думаю, где-то на 30% по сравнению с прошлым годом, на те же 30%, на которые он подорожал за последний год. Расходы на энергию, рост НДС в конечном итоге ложатся на потребителя, — прокомментировал Михеев.

Эксперт также поделился, что из-за дефицита товара торговые точки могут начать продавать покупателям мед из Канады и Бразилии, который не отличается высоким качеством. Но пока неизвестно, станет ли он доступнее по цене или, наоборот, дороже.

Ранее сообщалось, что стоимость килограмма свежих огурцов в России значительно выросла с конца декабря 2025 года — средняя цена достигла 317 рублей, что является максимальным показателем с 2020 года. Сильнее всего подорожание затронуло северные регионы: на Чукотке огурцы стоят 1037 рублей, в Магаданской области — 856 рублей, на Камчатке — 617 рублей. При этом в Адыгее и Дагестане огурцы стоят дешевле всего.

мёд
цены
рост
Россия
дефицит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.