Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд Росстат продемонстрировал рост цен на огурцы в России до рекорда 2020 года

Средняя стоимость килограмма свежих огурцов в России взлетела на 50,2% с конца декабря 2025 года и достигла 317 рублей. Это максимальный показатель с 2020 года и самое сильное подорожание среди всех потребительских товаров в статистике Росстата.

Сильнее всего цены бьют по северным регионам. На Чукотке за килограмм можно отдать 1037 рублей, в Магаданской области — 856 рублей, на Камчатке — 617 рублей. Дешевле всего огурцы в Адыгее (177 рублей) и Дагестане (204 рублей). В Москве цена близка к средней по стране (320 рублей), в Петербурге — выше (347 рублей).

Традиционное зимнее подорожание огурцов в этом году усугубилось аномальными морозами, объяснил в эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин. Затраты на отопление теплиц резко выросли, что увеличило себестоимость овощей защищенного грунта. За пять лет средняя цена огурцов поднялась со 179 до 317 рублей за килограмм.

Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку крупнейших производителей тепличных овощей. Ведомство запросило информацию у компаний групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее эксперт рынка, финансовый директор Юлия Амелькина указала, что цены на огурцы снизятся к концу февраля. Она отметила, что сейчас на прилавках продают импортные овощи.