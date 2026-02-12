Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:51

Финансист ответила, когда снизятся цены на огурцы

Финансист Амелькина: цены на огурцы снизятся к концу февраля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на огурцы снизятся к концу февраля, заявила «Газете.Ru» эксперт рынка, финансовый директор Юлия Амелькина. Она отметила, что сейчас на прилавках продают импортные овощи.

Цены у производителей уже потихоньку пошли вниз. Просто потребитель пока этого не почувствовал из-за логистического плеча. К концу февраля огурцы должны вернуться в адекватный ценовой диапазон, — рассказала Амелькина.

Финансист объяснила, что поставки огурцов в Россию сейчас идут из Казахстана. По ее словам, в начале февраля два крупных поставщика столкнулись с поломкой оборудования.

Ранее эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин рассказал, что средняя стоимость традиционного блинного набора на Масленицу в России, включая ингредиенты и топпинги, достигла 487,3 рубля. По его словам, эта сумма превышает прошлогодний показатель на 1,5%.

цены
овощи
импорт
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой
Финансист ответила, когда снизятся цены на огурцы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.