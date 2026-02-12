Финансист ответила, когда снизятся цены на огурцы Финансист Амелькина: цены на огурцы снизятся к концу февраля

Цены на огурцы снизятся к концу февраля, заявила «Газете.Ru» эксперт рынка, финансовый директор Юлия Амелькина. Она отметила, что сейчас на прилавках продают импортные овощи.

Цены у производителей уже потихоньку пошли вниз. Просто потребитель пока этого не почувствовал из-за логистического плеча. К концу февраля огурцы должны вернуться в адекватный ценовой диапазон, — рассказала Амелькина.

Финансист объяснила, что поставки огурцов в Россию сейчас идут из Казахстана. По ее словам, в начале февраля два крупных поставщика столкнулись с поломкой оборудования.

