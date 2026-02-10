Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:34

Аналитик подсчитал среднюю стоимость традиционного угощения на Масленицу

Аналитик Тренин: блинный набор на Масленицу подорожал до 487 рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Средняя стоимость традиционного блинного набора на Масленицу в России, включая ингредиенты и топпинги, достигла 487,3 рублей, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, эта сумма превышает прошлогодний показатель на 1,5%.

В декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и топпингов к нему составила 487,3 рубля в среднем по России. За год — с декабря 2024 по декабрь 2025 — набор подорожал на 1,5%, увеличившись с 480 рублей, — отметил он.

По словам эксперта, главным драйвером удорожания стали именно добавки к блинам: сметана, мед, красная рыба и икра. В среднем их стоимость выросла на 2,5%. В то же время базовые ингредиенты для теста — мука, яйца, молоко и масло — в целом подешевели на 0,9%. Этому способствовало заметное снижение цен на яйца (почти 20%) и сахар.

Цены на конкретные топпинги выросли существенно: мед подорожал на 10,5%, красная рыба — на 9,6%, а сметана — на 6,4%. Однако именно сметана, оставаясь самым доступным вариантом, продолжает удерживать звание самого популярного дополнения к блинам у россиян.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова сообщила, что блины из гречневой или овсяной муки не сильно отличаются по калорийности от обычных. При этом специалист отметила, что на Масленицу нужно учитывать отличия крупяных блинов от пшеничных по вкусовым качествам.

