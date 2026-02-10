Врач развеяла миф о блинах-суперфудах на Масленицу

Зимняя Олимпиада — 2026
Врач Белоусова: блины из овсяной и гречневой муки схожи по калориям с пшеничными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины из гречневой или овсяной муки не сильно отличаются по калорийности от обычных, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. При этом специалист отметила, что на Масленицу нужно учитывать отличия крупяных блинов от пшеничных по вкусовым качествам.

Если речь идет о том, что человек включает в рацион блины, чтобы снижать вес, то крупяная мука может пойти, овсяная может пойти, гречневая может пойти. Но Масленица — это все-таки праздник, когда надо почувствовать вкус традиционного блина. Только все дело в количестве, — отметила эксперт.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович рекомендовала готовить блины на Масленицу на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной, что позволит избежать проблем с ЖКТ.

По ее словам, сахар лучше заменить на полезные подсластители, в том числе перемолотые цельные финики, мед или натуральный кленовый сироп. По ее словам, также в дни Масленицы следует добавлять в рацион тушеные или запеченные овощи, отказаться от переедания и больше гулять на свежем воздухе.

