Нутрициолог дала советы, как отпраздновать Масленицу без ущерба для ЖКТ Нутрициолог Войтович: на Масленицу следует готовить блины на кокосовом масле

На Масленицу рекомендуется готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле, заявила 360.ru нутрициолог Наталья Войтович. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной. Это позволит избежать проблем с ЖКТ.

Во время готовки можно миксовать разные виды муки, например рисовую, гречневую, овсяную. Пшеничную цельнозерновую тоже можно использовать. Я добавляю в блины цельнозерновую муку из зеленой гречки — она обладает слизеподобной консистенцией, это позволяет заменить яйца. Обычно беру в пропорции 50 на 50 с другой, например рисовой, — посоветовала Войтович.

По ее словам, сахар лучше заменить на полезные подсластили, в том числе перемолотые цльные финики, мед или натуральный кленовый сироп. Во избежание проблем с ЖКТ на Масленицу врач порекомендовала добавлять в рацион тушеные или запеченные овощи, отказаться от переедания и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что приготовление блинов на Масленицу по традиционному рецепту потребует затрат на продукты в размере около 209 рублей на семью. В расчет на основе данных Росстата вошли все необходимые ингредиенты: от муки и молока до дрожжей и яиц.