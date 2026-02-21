Малышева раскритиковала один из методов лечения диареи Врач Малышева пристыдила женщину, которая принимает уголь при диарее

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале выразила недовольство тем, что одна из участниц передачи использует активированный уголь при рвоте и жидком стуле. Знаменитость заявила, что препарат может лишь усилить раздражение ЖКТ, особенно в состоянии поноса.

Господи, откуда они все это берут, откуда этот уголь вообще? <…> Кишечник и так раздражен, у вас понос, а вы ему уголька еще поддали. Но уголь — это и есть уголь, — прокомментировала врач.

Ранее Малышева заявила о необходимости более тщательного подхода к диагностике причин потери сознания. По ее словам, диагноз «панические атаки» не всегда является верным объяснением такого состояния. Врач подчеркнула, что потеря сознания может быть связана с неправильным питанием или приемом мочегонных препаратов.

До этого телеведущая выразила обеспокоенность популярностью самостоятельного приема магния. Она назвала это дикостью и подчеркнула, что организм получает достаточно магния из обычных продуктов питания: картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба.