Малышева назвала дикостью бесконтрольный прием одного витамина

Врач Елена Малышева резко раскритиковала моду на самостоятельный прием магния без медицинских показаний. В эфире программы «Жить здорово!» она назвала это дикостью.

Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты. Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть, — сказала телеведущая.

Малышева подчеркнула, что дефицита магния не бывает — организм получает достаточное количество этого микроэлемента из обычных продуктов. В пример она привела картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб.

Ранее сексолог Екатерина Матвеева рассказала, что для поддержания мужского здоровья особенно важны цинк и витамин D. Однако, по ее словам, дефицит этих элементов является практически неизбежным в современных условиях, даже при сбалансированном питании.

До этого нутрициолог Анна Дивинская сообщила, что зимой следует добавить в рацион гранат, который не только укрепит иммунитет, но и защитит сосуды от повреждений. По ее словам, употребление этого продукта позволит снизить риск инфарктов и инсультов.