Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе

Зимой следует добавить в рацион гранат, который не только укрепит иммунитет, но и защитит сосуды от повреждений, заявила «ФедералПресс» нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, употребление этого продукта позволит снизить риск инфарктов и инсультов.

В гранате содержатся особые вещества — пуникалагины. Их антиоксидантная сила втрое мощнее, чем у знаменитого зеленого чая. Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что критически важно зимой: именно в холода риск инфарктов и инсультов возрастает на треть, — подчеркнула Дивинская.

Помимо этого, сладкий плод содержит редкую пуническую кислоту. Этот компонент позволяет организму лучше усваивать жиры и контролировать сахар в крови. А витамин С и другие активные вещества в составе граната защищают от вирусов, добавила специалист.

